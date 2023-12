FC Bayern: So startet Tuchel-Team ins neue Jahr -Testspiel beim FC Basel & Ribéry-Erinnerungen

Jahresauftakt in der Schweiz! Der FC Bayern wird die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart 2024 beim FC Basel bestreiten.

Wie der deutsche Rekordmeister verkündete, wird das Testspiel im Rahmen der Wintervorbereitung am 6. Januar (15.30 Uhr) im St. Jakob-Park steigen, ehe sechs Tage später (12. Januar) mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim für das Team von Coach Thomas Tuchel wieder die Bundesliga ansteht.

Bisher waren der deutsche und der Schweizer FCB in fünf Pflichtspielen aufeinandergetroffen, von denen die Münchner vier gewannen.

FC Bayern gegen Basel: Erinnerungen an Kantersieg mit Ribéry

Besonders in Erinnerung blieb den Bayern-Fans dabei das bislang letzte Duell der beiden Teams: Im Champions League-Achtelfinale 2012 hatten Franck Ribéry und Co. in der Allianz Arena mit 7:0 gewonnen. Im Hinspiel indes setzte es im Baseler Joggeli die bislang einzige Niederlage (0:1) gegen die Eidgenossen.