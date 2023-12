FC Bayern steigt bei Traditionsklub in Südamerika ein!

Der FC Bayern ist zusammen mit der MLS-Franchise Los Angeles Football Club bei einem uruguayischen Erstligisten eingestiegen. Red&Gold Football, ein Joint Venture der beiden Teams ist neuer Mehrheitsgesellschafter von Racing de Montevideo SAD. Dies gaben die Münchner am Donnerstag offiziell bekannt.

„Uruguay bietet eine der interessantesten Fußballkulturen und steht für gesellschaftliche und politische Stabilität in Südamerika“, erklärte Jochen Sauer. Der Leiter von Bayerns Nachwuchsabteilung ist Geschäftsführer von Red&Gold Football.

Bayern will Tradition von Racing respektieren

Der Traditionsklub Racing de Montevideo wurde 2021 wirtschaftlich neu geordnet und wie in Europa üblich in eine Kapitalgesellschaft (SAD) überführt. Ein damit verbundenes Investitionsprogramm schuf die Grundlage für den sportlichen Aufstieg in die erste Liga Uruguays ein Jahr später.