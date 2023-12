FC Bayern: Tuchel und Co. zieht es für Wintertrainingslager in den Süden

Als Zeitpunkt nannte Tuchel die Phase zwischen den Bundesliga-Spielen gegen die TSG Hoffenheim am 12. und Werder Bremen am 21. Januar. "Wir wollen das nutzen, um vier, fünf Tage zusammen auf dem Platz zu verbringen, taktische Dinge zu verbessern und hoffentlich die Sonne zu sehen", sagte Tuchel.

Die letzten Pflichtspiele 2023 für die Bayern stehen am Sonntag (ab 19.30 Uhr im Liveticker) gegen den VfB Stuttgart und drei Tage später beim VfL Wolfsburg an. In der Winterpause ist ein kurzer Aufenthalt in der Schweiz mit einem Testspiel beim FC Basel am 6. Januar geplant. Der Pflichtspielbetrieb wird dann gegen Hoffenheim wieder aufgenommen.