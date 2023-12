FC Bayern: Welchem Spieler die Münchner noch nachtrauern

Ob es einer der Weltmeister tatsächlich in naher Zukunft zu den Profis schafft, ist natürlich offen, wie auch Campus-Chef Jochen Sauer im Gespräch mit t-online.de anmerkte: „Man kann nicht planen, dass jedes Jahr hier ein außergewöhnliches Kaliber rauskommt. Man muss allerdings den Anspruch haben, immer wieder Spieler zu unserer Profimannschaft zu bringen“, betonte er.

Konkrete Ziele gäbe es am Campus aber natürlich trotzdem: „Innerhalb von fünf Jahren müssen wir versuchen, mehrere Spieler durchzubekommen. Und natürlich müssen wir ab und zu auch mal einen Spieler verkaufen.“

Sauer trauert Stiller hinterher

Gerade der Verkauf von Jugendspielern, die sich bei den Profis nicht vollends etablieren konnten, brachte den Bayern in den vergangenen Jahren mehrmals einen netten finanziellen Bonus für den Kauf von neuen Stars. Doch für ein Top-Talent gab es keine Ablöse, das ärgert Sauer auch noch über zwei Jahre später.

„So etwas wie mit Angelo Stiller sollte uns nicht mehr passieren. Angelo hat alle Jugendmannschaften am Campus bis zur 3. Liga durchlaufen und ist dann ohne Entschädigung nach Hoffenheim gegangen, von dort für fünf oder sechs Millionen Euro weiter nach Stuttgart, wo er sich weiter sehr gut entwickelt. Da hätten wir die Früchte unserer Ausbildungsarbeit besser ernten müssen“, monierte Sauer.

In der laufenden Saison zählt Stiller zu den absoluten Leistungsträger beim Überraschungsteam aus Stuttgart. Der zentrale Mittelfeldspieler kam in 13 von 14 möglichen Spielen nach seinem Sommerwechsel zum Einsatz. Dabei agierte er bis auf in einem Spiel immer über die vollen 90 Minuten.