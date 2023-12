Fix! FC Bayern gibt Verlängerung mit Müller bekannt - Hainer überrascht mit kuriosem Vergleich

Der FC Bayern hat den auslaufenden Vertrag mit Thomas Müller um eine weitere Spielzeit bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der deutsche Rekordmeister gab dies am Dienstagnachmittag auf seiner Webseite bekannt.

Bayerns Präsident Herbert Hainer überrascht dort mit einem interessanten Vergleich: „Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Er wurde vor den Toren der Stadt geboren, ist in diesem Verein groß geworden und schon während seiner aktiven Zeit eine Legende - das schaffen die Allerwenigsten.“

Hainer schwärmte weiter: „Sein Laufweg in die Geschichtsbücher ist mit Rekorden gepflastert. Der FC Bayern wurde von vielen Persönlichkeiten geprägt, und einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben.“

Müller: „Freue mich, dass meine Bayern-Reise weitergeht“

Thomas Müller sagte selbst zur Verlängerung: „Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben - als Mannschaft und als gesamter Klub.“

Müller ist es wichtig, „ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern - und mit hoffentlich noch vielen Titeln.“

Unter Trainer Thomas Tuchel ist die Rolle von Müller in dieser Saison deutlich kleiner geworden. Im bisherigen Saisonverlauf kam er zu 18 Pflichtspieleinsätzen, er spielte allerdings nur fünfmal von Beginn an, zuletzt am vergangenen Sonntag beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart, als zahlreiche Stammspieler ausfielen.