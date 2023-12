Frankfurt: Skhiri fällt vorerst verletzt aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen auf Antreiber Ellyes Skhiri verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt in der Conference-League-Partie am Donnerstagabend gegen PAOK Saloniki (1:2) eine Oberschenkelverletzung und fällt "bis auf Weiteres" aus. Das teilten die Hessen vor dem Ligaspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg mit.