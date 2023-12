SC Freiburg weiter ohne Lienhart

„Er war in der Röhre, es ist nichts kaputt“, sagte Trainer Christian Streich über dessen Adduktorenprobleme: „Er hat Überlastungssymptome. Wir wollen da kein Risiko gehen. Wir haben keine lange Winterpause. Ich hoffe, dass er am 2. Januar gesund ist. Er hat viele Spiele gemacht und jetzt sagt der Körper Stopp.“

Nach drei Siegen in Serie und dem Sprung auf Platz sechs dürfe sein Team "in keinster Weise zufrieden sein", betonte der 58-Jährige: "Die Jungs wissen, was sie geleistet haben. Aber sie müssen hungrig bleiben. Wir müssen unbedingt mehr wollen. Jeder Punkt gibt dir Leichtigkeit fürs neue Jahr." Es brauche am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim "maximale Schärfe, maximale Motivation und maximale Haltung".