Gegen Bochum: Kovac will Traumbilanz weiter ausbauen

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg will beim Gastspiel beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga seine beeindruckende Bilanz weiter verbessern. „Die ist nicht so schlecht. Ich hoffe, wir können es ausbauen“, sagte der 52-Jährige, der beim Ruhrpott-Klub in zwölf Partien als Spieler und Trainer noch ungeschlagen ist.