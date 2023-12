Granit Xhaka begründet seinen Wechsel zu Bayer Leverkusen

Der Transfer von Granit Xhaka zu Bayer 04 Leverkusen ist einer der besten Transfers des vergangenen Sommers. Nun verriet der Schweizer im Interview mit The Athletic die Gründe für den Wechsel.

„Ich wusste sofort, dass ich nach Leverkusen wechseln wollte, als ich mit Xabi Alonso und Simon Rolfes gesprochen habe. Ich fühlte mich hier sofort wertgeschätzt und das ist sehr wichtig für mich“ sagte der 31-Jährige.

Frau Leonita war zunächst gegen den Wechsel nach Leverkusen

Während der ehemalige Gladbacher Feuer und Flamme für den Wechsel war, sah dies bei seiner Frau Leonita wider erwartend etwas anders aus. Obwohl sie in Deutschland geboren ist, wollte sie zunächst lieber in London bleiben.

Man habe sich viele Gedanken gemacht, da ihre Kinder in England aufgewachsen waren und dort auch viele Freunde hatten. Am Ende war es aber dennoch eine leichte Entscheidung, für alle Beteiligten, da man einen klaren Plan in Leverkusen gesehen hatte.

„Ich bin nicht hierher gewechselt, um den Chef zu spielen. Ich möchte dem Team mit meiner Erfahrung, die ich bei einem Topteam im Ausland sammeln konnte, weiterhelfen und sie ein bisschen führen“ erklärte der Bayer-Star seine Rolle.

„Habe einen großen Schritt gemacht“

Über die Zeit hat der 31-Jährige gelernt ruhiger zu werden und mehr Klarheit in sein Spiel zu bringen. In jungen Jahren sei er häufig zu hitzköpfig in die Zweikämpfe gegangen und musste oft Gelbe und Rote Karten hinnehmen. Dahingehend habe „er einen großen Schritt nach vorne gemacht“, so der Schweizer Nationalspieler.

In der aktuellen Saison kam er in allen Bundesligaspielen zum Einsatz und steht mit Leverkusen kurz vor Weihnachten auf dem ersten Tabellenplatz. Zudem ist man noch im DFB-Pokal und in der Europa League vertreten.