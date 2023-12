Grieche Limnios wechselt von Köln zurück in die Heimat

Der griechische Nationalspieler Dimitris Limnios verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach gut drei Jahren wieder. Der 25-Jährige wechselt zurück in sein Heimatland und wird in Zukunft für Panathinaikos Athen auflaufen. Dies gab der FC am Freitag offiziell bekannt.