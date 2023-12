"Kein Problem mit einem 0:0": Bochum will Serie fortsetzen

Nach dem ersten Heimsieg der Saison will der VfL Bochum seine Serie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen - auch mit kleineren Schritten. „Wenn wir mit einem 0:0 zurückkämen, hätte ich kein Problem damit“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim: „Oberste Priorität hat, dass wir gut verteidigen und wenig zulassen.“