Kim mit Eingeständnis: Bayern-Star fürchtet um seinen Platz

Ein Tor, ein richtiges starkes Spiel , aber auch Selbstzweifel: Minjae Kim hat nach dem überzeugenden Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart Sorgen um seinen Platz in der ersten Elf offenbart.

Der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters gab außerdem zu, mit seinem ersten halben Jahr in der Bundesliga „nicht vollkommen zufrieden“ zu sein. Im Interview mit t-online.de erklärte Kim: „Ich fühle mich immer noch nicht sicher, dass ich ein Stammspieler bin.“

Der Südkoreaner ist zwar der Dauerbrenner schlichthin beim FCB, was in seinen Augen aber auch an der zwischenzeitlich extrem angespannten Personalsituation liegt. Kim verwies auf die Zwangspausen bei seinem Mitspieler und Konkurrenten Matthijs de Ligt: „Deshalb bin ich noch unsicher. Wenn wir drei richtig konkurrieren, weiß man nicht, wie es wird.“