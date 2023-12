Kölns Baumgart erwartet "Spiel auf Augenhöhe" gegen Mainz

Steffen Baumgart sieht beim kommenden Gegner FSV Mainz 05 einige Parallelen zu seinem 1. FC Köln. Der FSV habe mehrfach eine „sehr gute Leistung gezeigt“ und sei „oft nicht belohnt worden“, sagte der FC-Trainer am Freitag. Mainz sei eine „Mannschaft, die sehr intensiv agiert, viele Tormöglichkeiten hat, sie aber ähnlich (wie der FC, d. Red.) nicht macht“, führte Baumgart vor dem Kellerduell in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aus.