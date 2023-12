Kovac-Aus in Wolfsburg? Nicht ausgeschlossen - Kolumne von Tobias Holtkamp

Beim VfL Wolfsburg läuft es mal wieder so gar nicht. Nach dem 1:3 in Bochum, der mittlerweile sechsten Auswärtsniederlage in Serie, herrscht Ratlosigkeit, vor allem bei den Verantwortlichen. Tabellenplatz elf ist viel zu wenig für den mühsam und teuer zusammengestellten Kader, die Abstiegsränge sind deutlich näher als die Top fünf.