Kreuzbandriss: Sarr fehlt Bayern lange

Außenverteidiger Bouna Sarr wird dem deutschen Rekordmeister Bayern München aufgrund eines Kreuzbandrisses lange fehlen. wie der Klub am Freitag mitteilte, ist der senegalesische Fußball-Nationalspieler bereits erfolgreich operiert worden. Sarr habe den Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie im Training erlitten.

Unter Trainer Thomas Tuchel spielt der 31-jährige Sarr, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kaum eine Rolle. In dieser Saison kommt er auf vier Einsätze (zwei in der Bundesliga, jeweils einen im DFB-Pokal und in der Champions League).