Leipzig: Winter-Leihe von Werner möglich

Lediglich zweimal stand der 27-Jährige in der Anfangsformation von Trainer Marco Rose, weshalb ihm laut einem Bericht der Sport Bild nun eine Leihe in Aussicht gestellt worden sein soll. Sportdirektor Rouven Schröder soll Werner in einem Gespräch mitgeteilt haben, dass er den Klub noch im Winter verlassen könne. Das bestätigten die Sachsen auch dem SID.