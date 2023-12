Leverkusen-Verteidiger Arthur fällt drei Monate aus

Rechtsverteidiger Arthur von Bayer Leverkusen wird dem Tabellenführer voraussichtlich drei Monate fehlen. Der Brasilianer hat während des Mannschaftstrainings am Montag eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und wird am kommenden Dienstag operiert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.