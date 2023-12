Lieberknecht will "mutig und frech" bleiben

Trainer Torsten Lieberknecht vom Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 geht das Aufsteigerduell am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) zuversichtlich an. „Die große Überschrift lautet: Wir wollen mutig und frech bleiben“, sagte der Coach am Donnerstag: „Und wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen, wenn das eine oder andere mal nicht funktioniert.“