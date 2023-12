Podolski: "Proteste auch mal radikal durchziehen"

Auch Podolski unterstrich, wie gut die Stimmung in deutschen Stadien im Vergleich zu anderen europäischen Länder sei. "In unseren Stadien in Deutschland ist die Stimmung am besten. Das findest du nicht in England oder in anderen Ländern. Bei Barcelona oder anderen Klubs ist das Stadion doch halb mit Touristen gefüllt", sinnierte der 130-malige Nationalspieler. Die Fans in Deutschland seien für den Fußball von ganz entscheidender Bedeutung, meinte Podolski.