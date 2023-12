Rolfes: "Ich glaube nicht, dass man die Fans verliert"

Die Realität sehe doch so aus, dass es in der Bundesliga „längst Investoren, Kleinaktionäre oder auch Anteilseigner gibt. Und damit meine ich nicht nur Bayer 04 Leverkusen.“

Rolfes, der Ende November seinen Vertrag bei den Rheinländern bis 2028 verlängerte, hat eine klare Erwartungshaltung an Bayer in den nächsten Jahren. "Unser Anspruch ist es, stets zu den Top 4 der Bundesliga zu zählen und in jedem Jahr die Champions League zu erreichen", betonte der ehemalige Mittelfeldspieler, "darüber hinaus wollen wir dauerhaft zu den Top 16 in Europa gehören. Das muss für Bayer 04 möglich sein, und daran arbeiten wir sehr intensiv."