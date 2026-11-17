Lange war Ex-Nationalspieler Florian Neuhaus bei der Borussia auf dem Abstellgleis - jetzt ist wieder alles offen.

Ex-Nationalspieler Florian Neuhaus kann sich nach schwierigen Jahren bei Borussia Mönchengladbach aktuell sogar eine Vertragsverlängerung vorstellen. „Ich habe hier viel erlebt. Ich fühle mich hier wohl. Borussia ist mein Klub geworden, das kann ich offen und ehrlich sagen. Deshalb will ich in diese Richtung nichts ausschließen“, sagte der 29-Jährige der Rheinischen Post.

Neuhaus zählt beim Bundesliga-Schlusslicht zu den Großverdienern, hatte zuletzt unter mehreren Trainern aber kaum noch gespielt. Unter dem neuen Coach Alexander Blessin stand der Mittelfeldspieler, der im Sommer 2025 mit seinem „Mallorca-Video“ negativ aufgefallen war, dagegen mehrfach in der Startelf.

Florian Neuhaus im Gladbach-Dress Florian Neuhaus im Gladbach-Dress © picture alliance / HMB Media/SID/Fernando Soares

Neuhaus‘ Vertrag läuft im Sommer aus

Neuhaus spielt seit 2017 für die Borussia, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Aktuell sei es für Gespräche „noch ein bisschen früh“, sagte er: „Wir haben das gemeinsame Ziel, mit Gladbach erfolgreich zu sein. Dann setzt man sich zu gegebener Zeit vernünftig zusammen, schaut sich in die Augen, und dann wird es eine Entscheidung geben.“

Ein Ende seiner Karriere schloss Neuhaus indes aus. „Das wird definitiv nicht passieren. Dafür mag ich den Fußball zu sehr. Ich werde so lange spielen, wie mich meine Beine tragen“, sagte er.

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