Die Kritik von Uli Hoeneß an Lennart Karl schlug extrem hohe Wellen. Jetzt äußert sich Thomas Helmer bei SPORT1 zum Thema. Die Bayern-Legende sieht eher Hoeneß als Karl in der Pflicht.

Die Aufregung war groß, als Bayern-Patron Uli Hoeneß zuletzt mehrfach gegen Bayern-Star Lennart Karl austeilte. Zunächst hatte Hoeneß Karls öffentlichen Auftritt kritisiert und nach dessen Leistungssteigerung im Anschluss erklärt: „Ich glaube, an 50 Prozent seiner Tore der letzten Tage bin ich beteiligt.“

Ob die Kritik den 18-Jährigen wirklich zu besseren Leistungen motiviert hat, bleibt offen. Bayern-Legende Thomas Helmer bezweifelt einen Effekt, wie er im Gespräch mit SPORT1 erklärte: „Ich glaube nicht, dass er die Motivation braucht in dieser Form. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, das steht außer Frage und das weiß auch Uli.“

Thomas Helmer schaltet sich in die Debatte rund um Uli Hoeneß und Lennart Karl ein Thomas Helmer schaltet sich in die Debatte rund um Uli Hoeneß und Lennart Karl ein © IMAGO/Stephan Wallocha

Es sei „schwer, die Zeiten von früher mit heute zu vergleichen. Uli hat ja den ganzen Aufbau des Vereins mit verschiedenen Spielergenerationen erlebt“, findet Helmer: „Die Generation jetzt ist eine andere als zu meiner Zeit. Da müssen wir uns alle umstellen. Mir geht es auch so.“

Hoeneß? „Ich glaube, dass wir Älteren uns ein Stück anpassen müssen“

Geht es nach dem ehemaligen Bayern-Star, ist es auch eher die Aufgabe seiner Generation, sich an die Gegebenheiten der neuen Generation anzupassen: „Ich glaube auch, dass wir Ältere – und das gilt für Uli vielleicht auch – uns auch ein Stück anpassen müssen.“

Einen Effekt auf das Klima innerhalb der Kabine sollten die Hoeneß-Aussage nicht haben: „Ich denke nicht, dass es die Mannschaft stört. Sie stört es eher, dass sie damit konfrontiert werden und immer etwas dazu sagen müssen.“

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