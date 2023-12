Rose über Forsberg: "Wird auf dem Platz stehen"

Trainer Marco Rose will dem abwanderungswilligen Emil Forsberg den wohl letzten Auftritt in der heimischen Arena für RB Leipzig ermöglichen.

„Wir hatten vor zwei Tagen ein intensives Champions-League-Spiel, in dem Emil fast 75 Minuten gespielt hat. Wir haben am Dienstag noch einmal ein wichtiges Spiel“, räumte der RB-Coach ein, aber „Emil wird auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Wann und wie, das werden wir sehen, aber er wird auf dem Platz stehen.“

Am Mittwochabend hatte Forsberg im sportlich bedeutungslosen Königsklassen-Gruppenspiel gegen die Young Boys Bern den Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielt. Laut Medienberichten steht der offensive Mittelfeldspieler nach neun Jahren bei den Leipzigern vor einem Winter-Wechsel zu den New York Red Bulls. Die Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr) wäre somit sein letztes Heimspiel für die Sachsen.