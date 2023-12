Schoko-Doping: Asano erklärt sich nach neuerlicher Kult-Aktion

„Ich liebe Süßigkeiten, die Schokolade hat mir Power gegeben“, sagte der Stürmer nach dem 3:0 (1:0) des VfL gegen Union Berlin am Sky-Mikrofon. So viel Power, dass er das richtungweisende erste Tor erzielte - in der Nachspielzeit, die durch die Unterbrechung nach genau zwölf Minuten notwendig geworden war (45.+5).