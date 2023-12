Schweres Liga-Debüt: Bjelica will bei den Bayern gewinnen

Trainer Nenad Bjelica von Union Berlin peilt für sein Bundesliga-Debüt beim Rekordmeister Bayern München eine Überraschung an. "In unserer Situation wäre auch ein Punkt wichtig für das Selbstvertrauen. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen", sagte der Kroate vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an der Isar.