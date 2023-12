Streich attackiert die AFD und CDU-Chef Merz: "Sollen sich schämen"

Nach Ansicht von Streich müsse man „die Hetzer benennen“ in Deutschland. „Mehr als 30 Prozent hat die AFD in manchen Regionen, aber 70 Prozent nicht. Wir müssen denen die Stirn bieten. Und zwar rigoros“, sagte Streich im kicker: „Denn es geht überall auf der Welt in eine bedrohliche Richtung. Wir müssen zuerst im eigenen Land schauen.“