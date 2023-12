Trotz Sieg beim BVB: Rose nicht in Feierlaune

Trainer Marco Rose war trotz des Sieges von RB Leipzig im Verfolgerduell bei Borussia Dortmund nicht in Feierlaune. "Ich freue mich sehr über das Ergebnis und über den Sieg. Wir waren von der ersten Minute an aber nicht so griffig, so spritzig. Hinten raus ist der Sieg glücklich, das muss man ehrlich sagen", sagte Rose nach dem knappen 3:2 (1:1) trotz langer Überzahl.