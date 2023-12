VfB-Star Undav will zur EM: "Das Einzige, was meiner Karriere fehlt"

Stürmer Deniz Undav von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart träumt von einer Teilnahme an der EM im kommenden Sommer. „Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Das Einzige, was meiner Karriere noch fehlt, ist die Nationalmannschaft“, sagte der 27-Jährige im Sky-Interview. Ob dieser Traum mit Deutschland oder der Türkei in Erfüllung gehen soll, ließ er wie zuletzt „offen“.