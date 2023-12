Union tief im Abstiegskampf: Khedira "sauer auf alles"

Rani Khedira biss sich auf die Zunge. "Das spricht für sich, ich habe schon genug dazu gesagt", antwortete der Kapitän von Union Berlin, als er seine Kritik an den Mitspielern konkretisieren sollte. "Wir wissen, wie schwierig es ist, 40 Punkte in der Bundesliga zu holen", sagte der 29-Jährige nach dem ernüchternden 0:3 (0:1) beim VfL Bochum, "das haben wir eigentlich von Anfang an gepredigt, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent danach gelebt."