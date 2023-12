VfB Stuttgart: Petersen rät Guirassy zu Verbleib

Für Petersen wäre ein Standing bei den Fans etwas, was ein höheres Gehalt bei einem großen Verein nicht aufwiegen könnte. Dies sei "viel mehr wert als mit 40 Jahren 30 Prozent mehr Geld auf dem Konto zu haben", findet er. Guirassy wechselte 2022 nach Stuttgart, in dieser Saison erzielte er in 14 Saisonspielen ganze 17 Tore und ist maßgeblich an der überraschend starken Saison der Stuttgarter beteiligt.