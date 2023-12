VfB trauert um Ex-Profi Larsson

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trauert um seinen Ex-Profi Bo Larsson, der im Alter von 79 in seiner schwedischen Heimat verstarb. Er war 1966 von Malmö FF zu den Schwaben gewechselt und 1965 zum schwedischen Fußballer des Jahres gekürt worden. In den folgenden drei Spielzeiten gelangen dem Skandinavier in 88 Bundesligaspielen 21 Treffer.