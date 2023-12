"Wochen der Wahrheit": Heidenheim muss "Konto auffüllen"

Der 1. FC Heidenheim befindet sich nach Angaben von Frank Schmidt mittendrin in den „Wochen der Wahrheit“, und so hat der Trainer vor dem Duell mit Mit-Aufsteiger Darmstadt 98 auch einen klaren Auftrag an seine Mannschaft formuliert. „Es geht darum zu punkten, wir müssen unser Konto auffüllen“, sagte der Coach vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).