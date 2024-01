1:1 gegen Basel: FC Bayern mit durchwachsener Generalprobe

Bayern München hat im ersten Test des neuen Jahres einen Erfolg verpasst. Vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende kam die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in ihrer Generalprobe beim FC Basel nur zu einem 1:1 (0:0). Juan Gauto (59.) hatte Basel in Führung gebracht, der erst 18 Jahre alte Noel Aseko (70.) glich für Bayern aus.