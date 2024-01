Afrika-Cup: Mazraoui scheitert mit Marokko an krassem Außenseiter

Für die Südafrikaner traf Evidence Makgopa (57.), der wie fast der gesamte Kader in der heimischen Liga aktiv ist, zur 1:0-Führung. In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch.

Hakimi verschießt Elfmeter, Amrabat sieht Rot

Einen Schuss von Marokkos Ayoub El Kaabi blockte Mothobi Mvala aus kurzer Distanz mit dem Arm ab, und Schiedsrichter Mahmood Ismail entschied nach Betrachtung der TV-Bilder auf Elfmeter, den der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi allerdings an die Latte setzte (84.). Sofyan Amrabat sah bei den Nordafrikanern nach einer Notbremse (90.+4) noch die Rote Karte, den resultierenden Freistoß verwandelte Teboho Mokoena (90.+5) zur Entscheidung.

So bitter das Aus für Marokko ist, so positiv ist es für den FC Bayern. Denn mit Mazraoui kehrt nun ein Abwehrspieler zurück zum Team, das gerade in der Defensive schwer dezimiert ist.