Alonso setzt gegen Gladbach auf Fan-Unterstützung

Nach zwei Last-Minute-Auswärtssiegen will Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen mit der Unterstützung der Fans in der BayArena nachlegen. „Gegen einen starken Gegner brauchen wir eine gute Stimmung und großartige Unterstützung“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso am Freitag vor dem Nachbarschaftsduell gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei SPORT1).

Man erwarte in Ex-Bayer-Coach Gerardo Seoane "einen Trainer, der den Klub gut kennt". Alonso: "Wir sind froh, in unserer BayArena zu spielen, mit unseren Fans im Rücken. Nach dem Spiel gegen Leipzig müssen wir bereit sein für das nächste Spiel." Seine Mannschaft will die Serie ausbauen, "wir wollen eine gute Leistung auf dem Platz bringen".

Bayer ohne Palacios und Tah