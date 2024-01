ARD überträgt Gedenkfeier für Franz Beckenbauer

Die Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer am 19. Januar wird im Fernsehen zu sehen sein. Die ARD überträgt die Veranstaltung in der Münchner Allianz Arena ab 15.00 Uhr live. Möglich wurde dies durch die Vorverlegung eines eigentlich um diese Zeit vorgesehenen Biathlon-Rennens in Antholz.