Basler prophezeit: Nagelsmann wird Terzic beim BVB ablösen

Nach 19 Spieltagen liegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München nur zwei Punkte auseinander und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. SPORT1 -Experte Mario Basler nennt seinen Titel-Favoriten. Zugleich zeigt sich der ehemalige Nationalspieler von der Kritik von Dietmar Hamann an Bayern Trainer Thomas Tuchel überrascht.

„Die Kritik an Tuchel kann ich nicht nachvollziehen“

... den Meisterschaftskampf: „Ich glaube, dass Bayern noch Meister wird, weil ich denke, dass Leverkusen am Ende mit dem Druck nicht klarkommen wird. Die Frage ist, was passiert, wenn Leverkusen mal verliert. Gerade in dem direkten Duell wird Bayern zeigen, dass sie Meister werden wollen.“