Bayern-Spiel im Zeichen Beckenbauers

Zudem hat der FC Bayern zahlreiche Weggefährten des Kaisers zu der Partie eingeladen. Die Allianz Arena erstrahlte wie in den vergangenen Tagen mit dem Schriftzug "Danke Franz". Vor der Südkurve hing ein schwarzes Banner mit dem Schriftzug "Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise - Ruhe in Frieden, Kaiser!"

Der Weltmeister-Kapitän von 1974 und -Teamchef von 1990 war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Beisetzung fand am Freitag im engsten Familienkreis statt, am kommenden Freitag (15.00 Uhr/ARD) findet eine Trauerfeier für Beckenbauer in der Allianz Arena statt.