Beckenbauer in München beigesetzt - Hoffenheim-Spiel im Zeichen des Gedenkens

Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben war, wurde demnach im Familiengrab an der Seite seiner Eltern Antonie und Franz begraben.

In der kommenden Woche (19. Januar, 15.00 Uhr) veranstaltet Fußball-Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena eine Gedenkfeier für die verstorbene Vereins-Ikone. Auch das Bundesliga-Spiel der Münchner am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die TSG Hoffenheim steht ganz im Zeichen des Gedenkens an den Kaiser.