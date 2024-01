Berater dementiert Abgang: Neuhaus bleibt in Gladbach

Neuhaus hat Vertrag bis 2027

Der 26 Jahre alte Ex-Nationalspieler läuft seit 2017 für die Fohlen auf, an die er noch bis Juni 2027 gebunden ist. Nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger im vergangenen Sommer sollte Neuhaus eine Führungsrolle übernehmen, stieg mit Julian Weigl zum Stellvertreter von Kapitän Jonas Omlin auf. Trotz drei Toren in 16 Ligaspielen lief Neuhaus den Ansprüchen jedoch oft hinterher, Trainer Gerardo Seoane brachte ihn häufig nur als Einwechselspieler.

Beim Achtungserfolg am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen (0:0) überzeugte Neuhaus aber von Beginn an. Dabei sorgte er mit einer beherzten Grätsche in allerhöchster Not gegen Jeremie Frimpong für ein Highlight.