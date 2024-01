Bochum will auch den BVB am Sonntag ärgern

Fußball-Bundesligist VfL Bochum ist zwar am Sonntag ( 17.30 Uhr im Liveticker bei SPORT1 ) bei Borussia Dortmund im Westfalen-Derby klarer Außenseiter, will den BVB aber ärgern. „Wir wollen uns mit den besten Mannschaften messen. Das macht den Reiz aus. Das Team brennt. Wir müssen ans Limit gehen, nur dann haben wir eine Chance“, sagte VfL-Coach Thomas Letsch am Freitag.

Die Schwarz-Gelben "kämpfen jedes Jahr um Titel, wir darum, in der Liga zu bleiben. In jedem Spiel gibt es aber eine Chance", so der Bochumer Trainer. Auftrieb gebe der jüngste 1:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart: "Wir haben gegen Stuttgart, also eine Top-Mannschaft, drei Punkte geholt. Wir brauchen Zähler, und die wollen wir auch dort holen."