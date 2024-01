Borussia Dortmund bleibt auf der Suche nach einer Spielidee

Im Spielaufbau wechselte zuletzt die Viererkette in die Dreierkette und mit Youssoufa Moukoko stand erstmals eine Doppelspitze neben Niclas Füllkrug auf dem Rasen. BVB -Trainer Edin Terzic testet fleißig herum - auf der Suche nach der perfekten Spielidee.

Der Start ins neue Jahr war aus schwarz-gelber Sicht, nach einer nicht zufriedenstellenden Hinrunde, vielversprechend. Noch nie zuvor in dieser Saison gelangen dem BVB drei Siege in Folge. Die Ergebnisse (3:0, 4:0, 3:1) erscheinen eindeutig. Doch perfekt waren die Auftritte gegen die Bundesliga-Kellerkinder noch lange nicht.

BVB auf der Suche nach der perfekten Spielidee

Der BVB präsentierte sich in dieser Saison, auch gegen schwächere Gegner, zu selten selbstbewusst – dem eigenen Spiel geschuldet. Vor allem der Spielaufbau der Dortmunder litt durch kleine, einfache Fehler. Zu häufig hieß der Plan: Langer Ball auf Füllkrug. Entweder der Stürmer konnte den Ball behaupten und weiter verteilen oder er war zu schnell wieder weg.

Dennoch ist beim BVB ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und das, obwohl gegen Bochum die Ausfälle von neun (!) Spielern erschwerend hinzukamen. Unter anderem von Stammkräften wie Gregor Kobel, Mats Hummels, Julian Brandt und Kapitän Emre Can.

Werder will weiter Boden gutmachen

Terzic sah dennoch eine Verbesserung: „Wir haben in den letzten Wochen, im Trainingslager und in den ersten Spielen, permanent Schritte nach vorne gemacht. […] Ich finde, dass wir viele Dinge jetzt schon besser umgesetzt haben“, zeigte sich Terzic am Mittag vor dem Spiel gegen Heidenheim (Freitag 20.30 Uhr im LIVETICKER) positiv.