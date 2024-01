Bundesliga: 1. FC Köln – Borussia Dortmund, 0:4 (0:1)

Donyell Malen brachte den FC in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause war der BVB im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Durchgang zwei lief Hendry Blank anstelle von Niklas Süle für die Gäste auf. In der 58. Minute verwandelte Niclas Füllkrug vor 50.000 Zuschauern einen Elfmeter zum 2:0 für Dortmund. Das 3:0 von Borussia Dortmund stellte Malen per Rechtsschuss sicher. In der 61. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In der 62. Minute stellte Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Faride Alidou und Justin Diehl auf den Platz und ersetzten Dejan Ljubicic und Linton Maina. Mit dem rechten Fuß baute Youssoufa Moukoko den Vorsprung des BVB in der 92. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte Dortmund am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den 1. FC Köln.