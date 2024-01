Bundesliga: 1. FC Union Berlin – SV Darmstadt 98, 1:0 (0:0)

Für Clemens Riedel war der Einsatz nach 14 Minuten vorbei. Für ihn wurde Christoph Zimmermann eingewechselt. Bis der Unparteiische Harm Osmers den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Per Rechtsschuss traf Benedict Hollerbach vor 22.012 Zuschauern zum 1:0 für Union. In der 72. Minute stellte der SV Darmstadt 98 personell um: Per Doppelwechsel kamen Gerrit Holtmann und Oscar Vilhelmsson auf den Platz und ersetzten Tim Skarke und Bartol Franjić. Schließlich holte der 1. FC Union Berlin gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.