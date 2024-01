Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg, 1:1 (0:1)

Vaclav Černý traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Wolfsburg (12.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Silvan Widmer vollendete in der 61. Minute vor 24.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Gleich drei Wechsel nahm der VfL Wolfsburg in der 71. Minute vor. Černý, Aster Vranckx und Jakub Kamiński verließen das Feld für Ridle Baku, Mattias Svanberg und Tiago Tomás. In der 78. Minute stellte der FSV personell um: Per Doppelwechsel kamen Leandro Barreiro und Marco Richter auf den Platz und ersetzten Tom Krauß und Jonathan Burkardt. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Mainz mit dem VfL kein Sieger ermittelt.