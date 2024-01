Bundesliga: Bayern mit Mega-Patzer! Weiser erlegt Ex-Team

Justin Njinmah erzielte bereits in der 25. Minute die vermeintliche Führung, doch der Treffer wurde aufgrund eines Foulspiels an Jamal Musiala nach Einschreiten des VAR wieder aberkannt. Währenddessen kam es auf den Zuschauerrängen zu einer kuriosen Szene.

In der 59. Minute durften die Bremer schließlich jubeln: Weiser fasste sich ein Herz und knallte den Ball mit seinem starken linken Fuß in den Winkel. Manuel Neuer im Tor der Bayern war machtlos.

In der Schlussphase hatte Mathys Tel Pech mit einem Pfostenschuss. In seiner letzten Szene schoss er dann knapp am rechten Pfosten vorbei.