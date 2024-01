Bundesliga: "Beides Fehlentscheidungen"! Riemann wütet nach BVB-Elfmetern

Foult Malen Riemann? „Er tritt mir auf den Oberschenkel“

Auch den zweiten Strafstoß zweifelte Riemann stark an. Nicht jedoch das zum Elfmeter führende Foulspiel von Cristian Gamboa an Jamie Bynoe-Gittens, sondern ein Handspiel von Niclas Füllkrug in der Entstehung der Szene. „Dem geht ein Handspiel voraus, was in dem Fall ganz klar zum Vorteil von ‚Lücke‘ (Füllkrug, Anm. d. Red.) ist. Und dementsprechend darfst du den Elfmeter nicht geben.“