Bundesliga: Füllkrug-Gala lässt BVB jubeln! Schlotterbeck mit Peinlich-Eigentor

Der BVB besiegte am Sonntagnachmittag den VfL Bochum mit 3:1 (1:1) und holte den dritten Liga-Sieg in Folge. Ein Kraftakt war es allemal, dank dreier Tore von Niclas Füllkrug und einem überzeugenden Auftritt von Neuzugang Ian Maatsen durfte der BVB dennoch jubeln.

Gleich der erste gefährliche Dortmunder Angriff führte zum Strafstoß: Anders als beim jüngsten Erfolg in Köln (4:0), als Jadon Sancho einen Strafstoß schießen wollte und Füllkrug dem Rückkehrer den Wunsch verwehrte, gab es diesmal keine Diskussionen zwischen den Spielern. Füllkrug trat an - und verwandelte sicher (7.).

BVB: Schlotterbeck-Eigentor lässt Fans zittern

Mit der Führung im Rücken spielte Dortmund nicht mehr mit Vehemenz nach vorne, sondern versuchte die Bochumer zu locken, um bei Gegenangriffen das Tempo von Malen, Nationalspieler Youssoufa Moukoko, der erstmals in dieser Saison von Beginn an stürmte, oder Sancho zu nutzen.

Für Gefahr sorgte der BVB aber zunächst nicht mehr - dafür mangelte es an Tempo und Präzision. Dennoch hatte Dortmund das Spiel fest im Griff, Bochum kam zunächst nicht in die Nähe des BVB-Tores. In diesem stand am Sonntag Alexander Meyer, der den erkälteten Stammkeeper Gregor Kobel vertrat.