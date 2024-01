Bundesliga: Borussia Dortmund – VfL Bochum 1848, 3:1 (1:1)

Bei Borussia Dortmund holte sich der VfL Bochum 1848 eine 1:3-Schlappe ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

In der sechsten Minute verwandelte Niclas Füllkrug einen Elfmeter zum 1:0 für den BVB. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Nico Schlotterbeck zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Füllkrug brachte den VfL per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 72. und 91. Minute vollstreckte. Letzten Endes ging Dortmund im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.