Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart, 3:1 (2:0)

Ein Doppelpack brachte Gladbach in eine komfortable Position: Robin Hack war gleich zweimal zur Stelle (1./19.). Mit der Führung für Borussia Mönchengladbach ging es in die Kabine. In der Halbzeit nahm Stuttgart gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Jamie Leweling und Anthony Rouault für Pascal Stenzel und Maximilian Mittelstädt auf dem Platz. Vor 53.500 Zuschauern bescherte der Treffer von Josha Vagnoman nach 56 Minuten den Gästen den Anschluss. Jordan Siebatcheu stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:1 für die Borussia her (91.). Als der Unparteiische Harm Osmers die Partie abpfiff, reklamierte Gladbach schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.